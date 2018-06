Si conclude con successo la visita della delegazione pugliese

Di:

Mosca,26 giugno 2018.Una serie di importanti incontri istituzionali hanno chiuso la breve, ma intensa missione in occasione dell’inaugurazione del volo Bari Mosca della delegazione pugliese a Mosca, guidata dal Presidente Michele Emiliano, accolta con tutti gli onori e con amicizia.

Ieri, dopo la attesissima conferenza stampa alla presenza di oltre 120 giornalisti, la delegazione pugliese con Emiliano, il Sindaco di Bari Antonio Decaro, l’Assessore Loredana Capone, il Capo di Gabinetto Stefanazzi, il coordinatore del Piano strategico del turismo Luca Scandale, in rappresentanza di Pugliapromozione, il direttore Apulia Film Commission, Antonio Parente, il vice presidente Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, ha incontrato nella sede del Comune di Mosca, Sergey Cheremin, Ministro per la cooperazione economica e le relazioni internazionali di Mosca, e il Presidente Commissione Cultura della Duma di Mosca. Erano presenti anche Giovanni Bastianelli, Direttore Esecutivo ENIT Italia, e Irina Petrenko, responsabile ufficio ENIT di Mosca.

Nel pomeriggio, nella sede dell’Ambasciata d’Italia a Mosca, si è svolto un incontro con l’Ambasciatore Pasquale Terraciano alla presenza del Console generale, Francesco Forte , della Direttrice dell’Istituto di Cultura, Olga Strada, del Direttore ICE, Pier Paolo Celeste, della Responsabile Enit, Irina Petrenko, del capo Ufficio commerciale dell’Ambasciata, Niccolo’ Fontana , di Teodora Danisi (Uff. Cultura e Stampa dell’Ambasciata), e della Direttrice della Camera di Commercio Italo-russa, Marisa Florio .

E questa mattina, infine, prima del rientro a Bari, nella sede del Comune di Mosca, importante incontro con Alexei Shaposhnikov, Presidente della Duma della Città di Mosca e Irina Ilycheva, Deputata della Duma di Mosca.

Molto soddisfatto il Presidente Emiliano: “Si conclude oggi la nostra breve missione a Mosca. Oggi siamo stati ricevuti dal Presidente della Duma, il Parlamento della città di Mosca, una città stato con poteri legislativi, una delle più importanti al mondo. La nostra delegazione con il sindaco di Bari e i rappresentanti di Aeroporti di Puglia e delle agenzie del turismo e della cultura, è stata ricevuta con grande affetto e grande onore. Questo incontro è il frutto di molti anni di lavoro, cominciato nel 2007, quando il presidente Vladimir Putin venne a Bari per il vertice Italo russo; abbiamo continuato a lavorare su quella traccia conseguendo risultati in termini di legami e di amicizia, consolidati dalla recente missione fatta da me e dal sindaco di Bari per portare a Mosca la reliquia di San Nicola, fatto quest’ultimo che ha rafforzato il legame fraterno fra la Puglia e questa meravigliosa città.

Ringrazio la città di Mosca, il suo Sindaco, il presidente e il Deputato della Duma che ci hanno ospitato come fratelli. Noi ci siamo sentiti a casa. In questi giorni è accaduto qualcosa di molto importante: abbiamo capito di avere una relazione di amicizia vera e profonda con Mosca. Ringraziamo San Nicola per questo dono”.