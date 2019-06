Assegni di cura: erogati dalla ASL Foggia già cinquecento benefici economici

Di:

Sono cinquecento i cittadini della provincia di Foggia che hanno già usufruito dei benefici economici previsti per gli “Assegni di cura” per l’anno in corso. A breve saranno erogati i restanti assegni, circa cinquanta, finanziati dalla Regione Puglia. Lo annuncia il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla. Per gli altri cittadini che, pur avendo presentato domanda, non hanno potuto usufruire del beneficio, la Regione Puglia, con DGR n. 703 del 9 aprile 2019, ha previsto la misura alternativa del “Reddito di Dignità”.

Tale misura si rivolge a coloro che assistono i malati gravissimi la cui domanda per l’assegno di cura è risultata ammissibile, ma non finanziata.

I requisiti per accedere al beneficio sono, nel dettaglio: presenza nel nucleo familiare di almeno una persona non autosufficiente gravissima; ISE familiare uguale o inferiore a euro 20.000.

I nuovi beneficiari potranno verificare la propria posizione collegandosi al sito:

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/red2019

