Carapelle, a fuoco camion sulla S16: nessun ferito

Foggia, 26 giugno 2019. È successo questa mattina: poco prima delle 7, per cause ancora in corso di accertamento, un camion è andato a fuoco sulla S16 (altezza zona cimitero di Carapelle); in breve tempo le fiamme hanno avvolto sia il mezzo che il carico. Sul posto, vigili del fuoco, anas e carabinieri. Per permettere le attività, il traffico veicolare è stato chiuso in entrambe le direzioni di marcia. Nessuno è rimasto ferito.

Fonte: Foggia Today