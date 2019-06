De Leonardis: “Legittima protesta sindaci Monti Dauni, ignorati dal CIS Capitanata”

I progetti presentati sono stati ignorati, senza argomentazioni credibili e convincenti: per questo, mi associo alla loro richiesta di riapertura immediata del Tavolo di Concertazione del C. I. S. Capitanata, con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali interessati, per garantire uno sviluppo omogeneo e uniforme alla provincia di Foggia. Individuando e rivedendo priorità e carenze, scongiurando discriminazioni intollerabili e assicurando una visione e una prospettiva d’insieme, ancora e sempre assenti nella programmazione e nelle politiche regionali e nazionali”.