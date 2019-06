La villa dei vip a Cernobbio e il ‘Convento dei monaci’ realizzati dall’arcivescovo Gallio

Sulle riviste patinate e in tv non di rado scorrono davanti ai nostri occhi le immagini mozzafiato di Villa d’Este, la residenza preferita dei vip a Cernobbio, sul lago di Como. Proprio nei giorni scorsi, l’albergo migliore al mondo, secondo la rivista americana Forbes, ha ospitato per una cena elegante nientemeno che l’ex presidente USA Barack Obama, sua moglie Michelle e le figlie, ospiti dell’affascinante attore hollywoodiano George Clooney e di sua moglie Amal che proprio sul lago di Como hanno una favolosa villa.Ebbene, cosa mai potrebbe avere in comune Villa d’Este con Manfredonia? Spulciando tra le pagine della storia, balza agli occhi che chi fece costruire questa magnifica struttura in riva al lago di Como fu l’arcivescovo di Manfredonia Tolomeo Gallio che, appartenente ad una nobile famiglia di Cernobbio, voleva avere una residenza estiva nella sua terra natia. Negli stessi anni in cui fece erigere la villa in riva al lago di Como, fece costruire anche una villa da diporto in riva al golfo di Manfredonia, probabilmente per non sentire troppo la mancanza degli amati luoghi d’origine quando non poteva allontanarsi a lungo. E sicuramente lo specchio d’acqua dinanzi a Manfredonia, adagiato nell’omonimo golfo, doveva ricordargli molto il ‘suo’ lago.

Tolomeo Gallio fu il 96esimo arcivescovo di Manfredonia, sullo scranno sipontino dal 1562 al 1573, ed in questi anni, oltre alle due residenze estive, fece anche ricostruire il palazzo arcivescovile sipontino che si affaccia su via Tribuna.

Le due ville dell’arcivescovo Gallio ebbero negli anni storie diverse. Villa d’Este, come fu chiamata a partire dall’Ottocento, divenne un albergo di lusso, mentre la villa di Manfredonia divenne un convento di frati cappuccini dove fu invitato a lavorare nel 1575 il futuro san Camillo De Lellis, all’epoca soldato di ventura e giocatore incallito, che proprio qui iniziò il suo cammino di conversione.

Oggi l’ex convento dei cappuccini, da cui venne il nome all’attigua spiaggia di ‘convento dei monaci’, conserva al suo interno l’antica chiesa di S. Maria della Vittoria, mentre da pochi anni non è più sede dello storico Centro di Riabilitazione Padre Pio. Villa d’Este invece ha ospitato, tra gli altri, i reali di Buckingham Palace, Vittorio Emanuele Re d’Italia, il Principe Ranieri di Monaco e, tra le star di Hollywood, Elizabeth Taylor, Madonna, Sylvester Stallone, Sharon Stone, Robert De Niro e George Clooney.

Appena giunto a Villa d’Este nei giorni scorsi, voltandosi a guardare il lago, pare che Obama abbia esclamato: “So magic and breathtaking…” (Così magico da togliere il fiato…). E chissà, vista l’identica ispirazione di Gallio nel costruire le due residenze, se approdando alla villa di Manfredonia, voltandosi a guardare il nostro splendido golfo, avrebbe esclamato la stessa cosa!

