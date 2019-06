Manfredonia. Festa dell’Estate 2019 Targata “Stella Maris”

Di:

Manfredonia, 26 giugno 2019. Anche quest’anno riparte la tanto attesa serata della “Festa dell’Estate 2019” targata Stella Maris. Dopo il successo dello scorso anno, lo staff della Cooperativa Sociale “Santa Chiara” ripropone l’evento con ulteriori novità rispetto allo scorso anno a partire dal tema che sarà “Il Circo”. L’evento che si terrà presso la R.S.A.A Stella Maris di Siponto -Manfredonia il 28 giugno a partire dalle ore 18:30, sarà caratterizzato dalle luci e i colori tipici del Circo, ma non solo; gli ospiti saranno intrattenuti con giochi e spettacoli che renderanno la serata davvero speciale.

Per l’occasione infatti, lo staff della Cooperativa Santa Chiara, con il supporto dell’Associazione “Il Grande Cuore” di Foggia, presenteranno uno spettacolo di animazione dalla durata di circa due ore che vedrà gli ospiti coinvolti in: “ La Corrida Estiva”, durante la quale si susseguiranno poesie, canti, barzellette e filastrocche da veri dilettanti. Gli ospiti della residenza verranno coinvolti in una giuria che si mostrerà “simpaticamente” implacabile. Seguirà uno spettacolo di bolle di Sapone accompagnato dall’attrazione della serata, “Lo spettacolo del Mangiafuoco”.

La Serata terminerà con l’animazione della scuola di ballo Ass. Dilettantistica Universo Manfredonia, di Leonardo Morlino e Mariangela Vairo per concludersi con un grande finale a sorpresa che lascerà tutti con il fiato sospeso.

La serata sarà accompagnata dalla voce del presentatore Matteo Perillo.

Per l’occasione si ringrazia L’Associazione Culturale R. Levi Montalcini” di Manfredonia, l’Associazione culturale “Arcobaleno”, l’Associazione di volontariato “Il Cuore ONLUS” di Foggia e L’Associazione P.A.S.E.R. di Manfredonia, l’“Ass. Dilettantistica Universo Manfredonia, di Leonardo Morlino e Mariangela Vairo e la Congregazione dei Padri Discepoli, per la collaborazione e il sostegno dimostrato ormai da anni.

Si coglie l’occasione per invitare tutta la popolazione a venire a trovarci, per passare insieme con i nostri ospiti della casa di riposo Stella Maris di Siponto una serata di divertimento, buona compagnia e tanta tenerezza.