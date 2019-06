Manfredonia. Maurizio Vorzillo è di nuovo nel roster dell’Angel

Di:

Manfredonia, 26 giugno 2019. Stavolta l’annuncio riguarda una “vecchia conoscenza” del movimento cestistico sipontino. Maurizio Vorzillo, pivot pugliese di San Ferdinando di Puglia, 203 centimetri, classe 1992 farà parte del roster che competerà nel campionato di C Gold pugliese per la stagione 2019/2020. Tanta grinta e determinazione contraddistinguono questo atleta, che sarà a disposizione di Coach De Florio nel pitturato, in entrambe le fasi di gioco.

Maurizio Vorzillo, come accennato, ha già vestito la maglia Angel nella stagione 2017/2018. È stato infatti tra i protagonisti di quella salvezza conquistata all’ultima chiamata, mettendo a segno anche una ‘doppia doppia’ di media fra punti e rimbalzi. Nella stagione appena trascorsa ha già calcato il parquet della C Gold, dapprima in Lombardia con il Basket Team Enrico Battaglia e, da gennaio in poi, quello viestano. Con una voce che tradisce un pizzico di emozione, Vorzillo ha così commentato l’accordo raggiunto con la società bianco-celeste: “Contento di tornare, a Manfredonia sono stato bene. Avevo promesso al ‘maestro d’orchestra’ Umberto Gramazio e alla ‘press’ Loredana che avremmo giocato di nuovo insieme e spero anche che raggiungeremo risultati importanti. Io ce la metterò tutta, per me, per la squadra, per la società e per tutti i tifosi”. Bentornato Vorz!