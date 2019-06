Peschici. Carabinieri forestali fermano scempio ambientale

Di:

Foggia. In vista dell’imminente stagione estiva, il Reparto Carabinieri Parco Gargano di Monte S. Angelo (FG) intensifica l’attività di controllo sul litorale di Peschici al fine di prevenire e reprimere ogni fattispecie in danno al delicato contesto ambientale e paesaggistico in area protetta.

I militari delle Stazioni CC Parco di Umbra e Peschici hanno accertato nell’ultimo periodo illeciti penali e amministrativi lungo tutta la costa peschiciana, in particolar modo tra Sfinale e Baia Zaiana.

Notevole lo scempio ambientale fermato presso la Palude Gusmay, dove un noto imprenditore è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la distruzione di mezzo ettaro di vegetazione palustre con conseguente danno all’habitat presente. Proprio in questo periodo viene segnalata la presenza e la nidificazione di alcuni esemplari di airone.

Sempre in area Parco sono stati denunciati altri 2 soggetti di Peschici per occupazione di suolo demaniale e abusivismo edilizio (Madonna di Loreto e Baia Zaiana).

Elevate sanzioni per violazioni ambientali per una somma totale che si aggira intorno ai 15 mila euro; i soggetti multati si rendevano responsabili di scarichi non autorizzati di acque reflue nell’alveo del Torrente Ulso, abbandono di rifiuti e abbruciamenti non consentiti. Dette infrazioni comportano un elevato allarme sociale considerata l’importanza del decoro e della qualità dell’ambiente in una zona a forte vocazione turistica e di grande pregio naturale quale è la costa di Peschici e non dimenticando infine la volontà di non rivivere i tragici incendi degli ultimi anni.

Rimane quindi alta l’attività investigativa dei Carabinieri Forestali sull’area Parco Nazionale ricadente in Comune di Peschici, per qualsiasi segnalazione circa la presenza di reati o situazioni di pericolo/degrado in danno all’ambiente si invita la collettività a contattare il numero di emergenza ambientale 1515.