Salvemini “TAR certifica abuso di potere amministrazione Riccardi”

Di:

Manfredonia, 26 giugno 2019. ”La pronuncia del TAR PUGLIA sul ricorso avverso gli aumenti COSAP ha formalmente certificato l’abuso di potere dell’ex capo di Palazzo San Domenico.

SI LEGGE NELLA SENTENZA “La deliberazione fatta oggetto di impugnativa doveva essere adottata dal Consiglio ”

Ne consegue necessariamente che la deliberazione fatta oggetto di impugnativa doveva essere adottata dal Consiglio e non dalla Giunta municipale del Comune di Manfredonia (cfr. in senso conforme, CGARS, Sentenza n. 595/2018).

Come ognun vede, la violazione delle regole (più volte denunciata dalla minoranza) era all’ordine del giorno tanto il temerario Riccardi era ben conscio del fatto che tutto ciò che decideva non poteva essere contrastato da nessuno se non a mezzo ricorso all’autorità giudiziaria.

Finalmente, però, qualcuno il ricorso lo ha proposto e, altrettanto finalmente, la legalità ha prevalso. Orbene, oltre alla gioia per la vittoria ottenuta, adesso bisogna fare letteralmente i conti con le conseguenze sul bilancio del comune di Manfredonia.

Invero, quegli illegittimi aumenti erano stati deliberati per tamponare le voragini del bilancio comunale ed evitare, così, la immediata declaratoria di dissesto (un dissesto di fatto esistente).

Sulla scorta di tanto erano state previste maggiori entrate per € 600.000,00 che, in teoria, avrebbero dato un’aggiustatina all’equilibrio di bilancio.

Adesso che il TAR ha bocciato quella delibera, come si mettono le cose? Adesso che quelle maggiori entrate non ci saranno cosa ne sarà dei conti pubblici? Quali altri grattacapi ci saranno per il Commissario StraordinarioPiscitelli alle prese, in questo periodo, con la stesura del bilancio comunale?

Proprio in data odierna (26 giugno 2019) ho inviato una segnalazione al predetto Commissario, con la quale gli ho chiesto di porre attenzione sulla annosa questione dei residui attivi ovvero quei crediti che l’amministrazione precedente ha inserito in bilancio per pareggiare il dare con l’avere.

Purtroppo, come ampiamente dimostrato, quei crediti, pari a circa 17.700.000,00 poi dichiarati inesigibili, sono fittizi poichè non fondati su titoli.

All’uopo ho prodotto al Commissario l’esposto che ho presentato alla Procura contabile, alla Procura ordinaria ed al Prefetto in data 12 novembre 2017, con il quale chiedevo un intervento delle autorità competenti finalizzato all’accertamento della veridicità delle voci di bilancio relative ai residui attivi.

Contestualmente, ho chiesto al nominato Commissario di sollecitare la Procura allo svolgimento delle indagini

Certamente il lavoro del predetto Commissario non sarà facile, specie alla luce delle questioni esposte.

Ad ogni modo, auspico in una definitiva sistemazione dei conti del nostro ente, notoriamente sballati a causa della incompetenza dei precedenti amministratori.

Avv. Angelo Salvemini