Sindrome di Angelman: parte il Registro Nazionale

Di:

Da oggi, il Registro Italiano per la Ricerca Scientifica e Clinica sulla Sindrome di Angelman è una vera e propria realtà: con l’approvazione del Comitato Etico dell’Istituto Superiore di Sanità si è concluso l’iter burocratico-amministrativo ed è stata completata la struttura prevista dalla piattaforma RegistRare. Il nuovo Registro Nazionale ha l’obiettivo di raccogliere dati anagrafici, genetici e clinici dei pazienti con sindrome di Angelman (SA), per favorire la ricerca e la speranza di una cura per questa malattia rara.

FONTE https://www.corrierenazionale.it/2019/06/26/sindrome-di-angelman-parte-registro-nazionale/