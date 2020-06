Acquapark Ippocampo: da Sabato 27 giugno riapre il parco

Manfredonia, 26 giugno 2020. “Dopo il brutto periodo di incertezza e di pessimismo, ci siamo fatti coraggio e rimboccato le maniche per affrontare nel miglior modo possibile la nostra estate numero trenta” spiega Manuel Marzocca, uno dei titolari di uno dei primissimi parchi acquatici nati in Puglia. Infatti, da sabato 27 giugno alle ore 9:00 riapre per la trentesima volta l’Acquapark Ippocampo, il parco acquatico di Manfredonia in provincia di Foggia.

“Nei giorni dopo il lockdown abbiamo lavorato intensamente per permettere ai nostri ospiti di trascorrere spensierate e divertenti giornate in totale sicurezza. Abbiamo adeguato i nostri ampi spazi nel rispetto delle disposizioni governative e regionali, riorganizzando le postazioni degli ombrelloni ed i percorsi obbligati al fine di garantire il dovuto distanziamento. In tutto il parco abbiamo collocato la nuova cartellonistica con tutte le informazioni necessarie e saranno inoltre disponibili dispenser con gel igienizzanti per le mani.

Nelle piscine sarà permesso l’accesso fino al raggiungimento del limite consentito. Anche le aree comuni e le zone di ristoro sono state attrezzate con l’istallazione di pannelli in plexiglass e con segnaletica sul pavimento. A disposizione della clientela un nuovo sistema di vendita e prenotazione online per facilitare l’ingresso e garantire ai nostri ospiti un’esperienza in totale sicurezza. Sarà garantito lo spazio intorno ad ogni ombrellone nelle zone solarium e nelle aree verdi. Lettini e sedie a sdraio saranno posizionati a un metro e mezzo di distanza tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare/conviventi.”

Il personale dell’Acquapark Ippocampo garantirà la sanificazione frequente delle aree comuni, delle toilette e di tutte le attrezzature (lettini, sedie, tavoli, gommoni e armadietti). Per gli ingressi, sarà consigliato l’acquisto online o l’acquisto diretto del ticket presso i punti autorizzati di tutta Italia. Consigliamo di consultare sempre il sito www.ippocampo.it almeno un giorno prima di un eventuale visita al parco.

“Siamo ritornati più carichi di prima” continua Manuel Marzocca e presto ritorneremo a pensare al nostro nuovo importante progetto, che prevede l’ampliamento del parco e l’istallazione di nuove strutture, ma adesso è tempo di concentrarsi su come far vivere momenti di svago e spensieratezza a tutta la gente che ha trascorso un periodo difficile. Si, sarà un’estate leggermente diversa… ma per il trentesimo anno sarà un’estate Acquapark Ippocampo…