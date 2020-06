Abbigliamento:maglia a maniche corte rosa, leggins blu, scarpe ginniche chiare, borsa beige, sacca beige, zainetto nero, occhiali da vista. (fonte: Chi l’ha visto)

(Chi l’ha Visto?). Roma, 26 giugno 2020. Valentina, 32 anni, vive con il marito e i figli a San Ferdinando di Puglia (Barletta – Andria – Trani). La mattina del 24 giugno ha accompagnato i bambini al bus per la colonia estiva, è rientrata per cambiarsi ed è uscita. Da allora non è più tornata a casa e non ha più dato sue notizie. La famiglia ha ricevuto una segnalazione attendibile da Foggia, dove sarebbe stata vista la mattina stessa. Ha con sé i documenti ma non il cellulare. Potrebbe avere anche una borsa a sacca e uno zainetto.

Il sindaco di San Ferdinando di Puglia Salvatore Puttilli: “Aiutateci a rintracciare Valentina. Sarebbe arrivata, in autobus, ieri mattina a Foggia. Mi rivolgo, ovviamente, anche ai tanti miei colleghi e colleghe dell’Università di Foggia”. “Torna a casa… i bambini ti cercano”: l’appello del marito di Valentina, scomparsa da San Ferdinando di Puglia (#Barletta – #Andria – #Trani) il 24 giugno. Qualcuno l’ha incontrata?