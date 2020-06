Cristiano Romani e la Lega, c’è la benedizione di Ursitti “Altieri? Mi stima”

, 26 giugno 2020. Benestare del vice – coordinatore regionale della Lega,, per la candidatura al Consiglio regionale pugliese dell’avv., nelle liste del Carroccio. E’ quanto emerso a margine dell’incontro odierno del leader della Lega, Matteo Salvini, al ristorante “Florio in Fiera” di Foggia FOCUS ).

Esattamente come Salvini, anche Romani non vede l’ora che “arrivi settembre” per partire con il suo lavoro nelle aule del Consiglio. “Inizia una nuova avventura qui e ora con tanti vecchi amici e tantissimi nuovi che hanno inteso sposare l’idea della mia candidatura come Consigliere alla Regione Puglia”, dice Romani a StatoQuotidiano.it.

“A tal proposito voglio ringraziare chi ha concretizzato tutto ciò. Un grazie all’Europarlamentare Massimo Casanova, all’amico di sempre vice coordinatore regionale della Lega Raimondo Ursitti e il coordinatore provinciale Daniele Cusmai, che hanno lavorato su di una squadra di gente professionale e di livello. Fa parte di un partito con percentuali importanti, primo nella provincia di Foggia mi rende orgoglioso poichè come detto in altre occasioni la Lega ha inteso accendere un faro importante su Manfredonia e quindi sulla Capitanata”.

“Nella giornata di oggi – continua Romani – ho avuto modo di interloquire con il futuro vice presidente della Regione Puglia, l’On. Nuccio Altieri persona per bene e che mi ha garantito già da ora la sua poreenza nel nostro territorio”. Sarebbe stato proprio Altieri a puntare su una candidatura di Romani al consiglio regionale pugliese, nelle liste della Lega. Altieri, destinato a divenire il vice di Fitto qualora il rappresentante leccese diventasse presidente della Regione, avrebbe apprezzato la lealtà dell’ultimo periodo quando Romani si schierò col partito, sostenendo lo stesso Altieri e non Fitto alla presidenza.

L’avvocato sipontino ringrazia infine “il leader Matteo Salvini che, in maniera umile e lontano dagli egocentrismi dei leader passati che non conoscevano il nostro territorio se non solo attraverso la cartina geografica, non si è risparmiato nel garantire il massimo sforzo possibile per far sì che la Lega possa continuare ad essere il primo partito”.

“Agli amici, ai tesserati e simpatizzanti di tutta la Capitanata chiedo umilmente il Vostro sostegno, ringraziandovi sin d’ora per tutte le manifestazioni che ho nel girare l territorio della nostra amata Provincia per cui in caso di elezioni mi batterò con tutte le forze affinchè omissioni e scempi posti in essere dal governatore Emiliano non avvengano mai più. La crisi in agricoltura, la xylella, il rilancio dei comparti agricoli e del settore pesca, il turismo,l’associazionismo e la collocazione di euro progettazione atte a sostenere le infrastrutture da terzo mondo della Puglia diranno essere priorità assolute e te su cui in caso di elezione non mi risparmierò. Per adesso vi dico solo Grazie“.

REDAZIONE STATOQUOTIDIANO.IT. GT. RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) – BARI, 26 GIU – “Partiamo da 5 a 2 per il centrosinistra, vediamo cosa succede. Secondo me finisce 5 a 2 per noi, anche se, perché sono umile, io punto al 7 a 0“. Così, a Bari, utilizzando anche una battuta, il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha fatto il suo pronostico sulla prossima tornata elettorale, con il voto in sette regioni: Campania, Puglia, Toscana, Marche, Liguria, Veneto e Valle d’Aosta. Stamani, nel capoluogo pugliese, Salvini ha lanciato la campagna elettorale per le Regionali in Puglia e presentato il programma del Carroccio. (ANSA).