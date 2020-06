Foggia, 26 giugno 2020. A San Giovanni Rotondo, luogo in cui morì San Pio, si sta cercando di ripartire soprattutto in vista di settembre e della celebrazione del Santo, che ogni anno accoglie moltissimi fedeli da tutto il mondo.

“Per noi quel segmento del turismo – dice a Linkiesta il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti – è fondamentale. Abbiamo previsto già dei percorsi ad hoc per il distanziamento sociale, da Santa Maria delle Grazie alla chiesa di San Pio, ci saranno nuove modalità di visita e preghiera per rispettare distanziamento e tutte le precauzioni”. Ma ancora non si può parlare di vero ritorno alla normalità, secondo il primo cittadino Crisetti: “Abbiamo iniziato un percorso di ripresa, si rivedono pullman, auto, pellegrini che in molti modi tornano sul sagrato dei luoghi di San Pio. Ma siamo a circa un terzo degli altri anni, senza contare che abbiamo perso una stagione, con ingressi zero da fine marzo a metà giugno. Per questo il primo obiettivo è garantire a chi viene qui un contesto di massima sicurezza, questo poi porterà il maggiore afflusso”. (Linkiesta)