Di Giuseppe “Mi auguro che Cera segua le scelte nazionali dell’Udc”

Foggia, 26 giugno 2020. Un ticket, così la Lega aveva comunicato l’avvenuta intesa nel centrodestra. “Meloni ha parlato di vicepresidenza, e su questo siamo disponibili, così ha detto a Bari e questo diciamo noi, poi non vedo quale sia il problema”., coordinatore provinciale di Fdi, chiarisce il passaggio di cui si era parlato nella conferenza a Bari, fra le domande poste al tavolo dei relatori, c’era stata questa che metteva a confronto il comunicato del coordinatore regionale della Legae il gruppo di Fdi, che più si è battuto per la scelta dell’europarlamentare.

Ieri Lorenzo Cesa ha dichiarato che in Puglia l’Udc sostiene Fitto, e che per la corsa in Regione si farà una lista. Poco dopo il candidato ha invitato Cesa per un confronto programmatico verso le regionali e ha ribadito “le radici cattoliche e democristiane riguardo ai temi della Famiglia, dimenticati in questi 15 anni”. Ma questa lista l’Udc ha la possibilità, il tempo, i numeri per organizzarla? “Io mi auguro di sì- dice Di Giuseppe- se necessario daremo una mano, l’Udc a livello nazionale è sempre stata con il centrodestra, poi ci sono state le dinamiche locali. Ora si dovrà scegliere se restare o uscire dal partito”.

L’Udc in Capitanata ha due riferimenti fondamentali, Angelo e Napoleone Cera con cui Di Giuseppe, da un po’ di anni, non ha rapporti politici. Hanno fatto sclelete diverse, spesso in polemica. “Sì è vero, non ci sentiamo da anni per quanto riguarda la politica, ma dal punto di vista dei rapporti umani quelli valgono sempre. Mi auguro che Napoleone Cera possa seguire la valutazione del partito nazionale”. Un richiamo centrista, insomma, come una calamita che attira: “Il centro è sempre stato determinante per vincere le elezioni, cosa che vale anche in questa circostanza, la coalizione è coesa dopo tanti strappi, un’unità sostanziale è segnale di un risultato significativo. Fitto è il miglior candidato perché conosce la regione, ha la fotografia della Puglia e la sua militanza in Europa rafforza il territorio, a fronte di mancate prese di responsabilità politica per risorse non utilizzate che hanno massacrato la Puglia. Questo non succederà con Fitto perché conosce la macchina amministrativa e lavorerà per il suo rilancio”.