Federica di San Severo trovata morta nella residenza universitaria a Milano

Foggia, 26 giugno 2020. Una 27enne originaria di San Severo, Federica, è stata trovata senza vita nella propria stanza dello studentato in via Einstein a Milano. Lo riporta Fanpage.it . “Il corpo era in bagno senza alcun segno di colluttazione evidente. Secondo quanto riferito dalla polizia non sono state trovate droghe o medicinali, l’ipotesi è quella della morte per cause naturali”.

“Federica era nata a San Severo, il prossimo primo luglio avrebbe compiuto 28 anni e tra pochi mesi avrebbe terminato il dottorato in Ingegneria matematica al Politecnico. Nel 2015 era stata tra i 9 fondatori dell’Aim, l’Associazione ingegneri matematici, che conta 1569 soci e si impegna a “promuovere la figura dell’ingegnere matematico e a creare un network tra gli attuali studenti e i già laureati per agevolare gli scambi di consigli, opinioni, idee e proposte che possano facilitare il percorso accademico e lavorativo”.