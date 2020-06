Filtro siti porno. Leggepertutti “Retromarcia in Parlamento”

, quando a sorpresa l’assemblea di Montecitorio ha approvato un ordine del giorno con l’impegno del Governo a prevedere che i sistemi di controllo parentale ed i filtri dei contenuti inappropriati ai minori non siano preattivati, come prevedeva il testo originario, ma siano attivati solo su richiesta del titolare del contratto.

Inoltre, adesso, si stabilisce anche che dovrà essere l’Agcom (Autorità Garante delle Comunicazioni) a emanare un apposito regolamento per disporre le procedure e le specifiche tecniche che gli operatori di comunicazione elettronica dovranno realizzare per applicare il blocco ai siti pornografici. Tutto il contrario di quanto stabiliva il provvedimento promosso dal senatore Simone Pillon, dove il blocco avveniva subito e in automatico, con l’obbligo per gli operatori di preinstallare su tutti i dispositivi di connessione ad internet (computer, tablet e smartphone) il filtro ai siti porno e agli altri contenuti inadeguati ai minori, come quelli di violenza, con possibilità di disattivarlo in seguito e solo su esplicita richiesta dell’interessato. (FONTE LALEGGEPERTUTTI)