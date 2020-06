Foggia ha il suo “Muro della gentilezza” (FOTOGALLERY)

Foggia, 23 giugno 2020. A quattro mesi dalla proposta in consiglio comunale per allestire il “Muro della gentilezza” l’iniziativa – passata in consiglio comunale e presentata dal consiglierearriva a compimento. E’ stato inaugurato stamani, con una donazione dellaalla Parrocchiaalla presenza dell’Arcivescovo metropolita Pelvi, della Diocesi di Foggia Bovino, e del parroco

“Il Muro è un esperimento di “socialità circolare” – dice Patrizia Lusi, commissario straordinario della della Asp Addolorata- che si basa sullo scambio di dare e avere. Gesti semplici a cui è necessario dare la giusta attenzione donando abiti e scarpe puliti, stirati e posti su una gruccia da “attaccare” al Muro. “Quale migliore occasione, vista l’emergenza della pandemia- dice Maffei- di donare per il prossimo. E’ un’idea che trova applicazione in altre città italiane come Firenze, Milano Bologna, Roma e in vare città europee. Come consigliere comunale sono più che fiero di aver lanciato questa sollecitazione passata con voto unanime, e spero che nascano tanti altri “muri della gentilezza” dopo venerdì. E’ lodevole che la Asp Addolorata abbia subito sposato l’idea”.