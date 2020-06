Foggiani a Fermo fermati con 5 kg di stupefacente

Foggia, 26 giugno 2020. I Carabinieri del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Fermo, nell’ambito di un’attività volta al contrasto del commercio illegale di sostanze stupefacenti, nella serata di martedì 23 giugno scorso, sorprendevano, in un capanno nelle campagne di Civitanova Marche mentre era intento a confezionare marijuana all’interno di sacchetti di cellophane. All’interno dello stesso fondo agricolo i militari trovavano anche il proprietario, un suo concittadino di 34 anni. Dalla perquisizione gli operanti rinvenivano complessivamente Kg. 5,2 di Marijuana, oltre a una bilancia digitale, e diverse confezioni di amuchina e materiale per il confezionamento.

Successivamente, il controllo veniva esteso anche alle abitazioni in uso ai due pugliesi e all’interno dell’abitazione in uso al 31enne, dove veniva trovato un giovane 19enne di origine albanese, rinvenivano ulteriori gr. 300 di marijuana, gr. 100 di hashish, un frullatore intriso di residui di cocaina, un bilancino di precisione, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento.