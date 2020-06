Gentile: “L’irresistibile fascino dei Monti Dauni ma occorre più sviluppo”

, 26 giugno 2020. “Mio nonno, di mestiere ciabattino, nacque sui Monti Dauni, a Rocchetta. Forse per questo quei luoghi esercitano su di me un fascino irresistibile. Però più passa il tempo e più avverto la percezione dolorosa del loro declino socioeconomico. Eroico lo sforzo dei sindaci per la valorizzazione del loro territorio. Ma non è bastato, non potrà bastare nel futuro. Serve di più. Serve mettere in campo una nuova visione e nuovi strumenti, cioè le zone socio economiche speciali. Per promuovere una idea di sviluppo sostenibile ed inclusivo. Le risorse? Non sono un problema. C’è e ci sarà l’Europa”.racconta del suo legame familiare con i Monti Dauni e di quello che bisognerebbe fare per risollevarli in un post su facebook.

Ospite ieri sera di Foggia Tv, l’ex europarlamentare ha riconfermato che si candida con il Pd: “Ma allora qualcuno non ascolta quello che si dice negli esecutivi regionali!”, ha detto ad Attilio De Matteis durante la trasmissione “Senza maschera”. Acceso il dibattito in studio con Luigi Miranda, leghista, su sviluppo, aeroporto, classe dirigente, e con il direttore de l’Attacco Piero Paciello. “Mi candido, sono un dirigente del Pd, non rieletta al Parlamento europeo per meno di 300 voti, se non avessi avuto diverse vedute rispetto ad Emiliano non avrei partecipato alle primarie”. Ha inoltre escluso che possa scendere in lista per una civica del governatore uscente.