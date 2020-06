Lesina: riapertura porto canale ‘Acquarotta’

, 26 giugno 2020. A seguito del completamento dei lavori di somma urgenza che hanno interessato l’area portuale del porto canale denominato “Acquarotta” in località Punta Pietre Nere in agro del Comune di Lesina, per il livellamento del fondale presso l’imboccatura del porto e la contestuale messa in sicurezza della banchina di ponente, in data 17 giugno 2020 il Capo del Circondario Marittimo di Vieste ha emanato la nuova ordinanza n. 14/2020 per regolamentare l’accesso in porto sia alle unità navali che ai veicoli e pedoni.

Infatti nel gennaio di quest’anno, con provvedimento simile, era stato completamente interdetto l’accesso all’area portuale in considerazione del venir meno della condizioni di sicurezza legate sia alle unità in transito e all’ormeggio, sia alla viabilità portuale e alla incolumità pubblica. Il proficuo dialogo tra l’Amministrazione civica di Lesina e la Regione Puglia per l’autorizzazione e realizzazione dei lavori, ha permesso il ripristino delle condizioni di sicurezza in tempi relativamente brevi, rendendo il porto nuovamente fruibile sia in mare che a terra.

Inoltre è stato implementato l’impianto di illuminazione dell’area portuale e sono state fissate nuove bitte dedicate all’ormeggio delle unità congiuntamente al completo rifacimento della banchina di ponente. Come ultima innovazione, è stato realizzato un punto di sbarco del pescato secondo il rispetto della normativa igiene, tramite la installazione di una tettoia in legno atta a preservare lo sbarco del prodotto ittico e

garantendo contestualmente, alla marineria locale, una maggiore sicurezza. Con la riapertura del porto, la Guardia Costiera continuerà nella sua vigilanza e controllo della filiera ittica per una sempre maggiore tutela del consumatore finale nonché per il rispetto delle normative vigenti.