Manfredonia, “Antiquariando”: mercatino dell’usato nel Porto Turistico

Manfredonia, 26 giugno 2020. Amanti del vintage e curiosi questo weekend non fatevi sfuggire ““, il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato che vi permetterà di fare un vero e proprio salto indietro nel tempo. Il mercatino avrà luogoa Manfredonia, nel. Per chi vuole tuffarsi tra bancarelle dal caratteristico sapore vintage, tra libri antichi, vecchie fotografie, bigiotteria d’altri tempi, quadri, mobili e oggettistica di vario genere, Antiquariando fa al caso vostro, siete pronti a rovistare tra vecchie riviste, introvabili vinili e suppellettili d’epoca?

Se non avete mai gironzolato tra le bancarelle stracolme di oggetti polverosi e introvabili, e non avete mai sfogliato vecchie riviste ingiallite, questo evento è la vostra occasione. Gli appassionati di antiquariato sanno l’importanza di trovare pezzi unici, come antiche lampade degli anni ’20 o vecchi giocattoli appartenuti a bambini durante gli anni della guerra, e tra la bancarelle si destreggiano come abili cercatori di tesoro. Fonte: foggiareporter