Manfredonia, il settore pesca in grave sofferenza: il mercato ittico resta chiuso

IL POST lockdown stenta a decollare. Nonostante le apparenze (la gente in libertà) le attività vitali della città non riescono a trovare il giusto ritmo. A soffrirne è l’economia in generale. Una economia autarchica, che si autoalimenta con le risorse autonome locali. Che non sono molte.Ma anche qui gli interrogativi sono tanti. Anche la pesca, l’unica attività produttiva primaria, aspetta la spinta dal movimento balneare. Una spinta indiretta dipendente dalla ristorazione. La domanda di pesce nei ristoranti è bassa e di conseguenza la pesca langue e con essa tutto il variegato indotto.

UN CAMPANELLO d’allarme viene dal vice presidente del consiglio regionale Giandiego Gatta: “La chiusura prolungata dei ristoranti durante il lockdown – ha evidenziato in una nota – ha dato il colpo di grazia ad un settore identitario per la nostra terra, ma in agonia da parecchi anni quale appunto la pesca. Ed è per questo che, a questo punto, serve – propone – un tavolo tecnico specifico per programmare una strategia seria di rilancio. I lavoratori del mare hanno patito non poco il blocco della ristorazione e tutto il mercato ittico ha risentito dello stop delle vendite del pescato nei ristoranti. Una crisi che perdura anche oggi con le vendite ancora a singhiozzo e moltissimi ristoranti che rischiano di non riaprire mai più o di arrivare al fallimento. Anche questo aspetto è da tenere in massima considerazione. Il tempo delle parole è finito: le nostre marinerie hanno bisogno – insiste – di risposte concrete. Tra una crisi economica che affonda le radici in tempi ante Covid e un assetto normativo che penalizza la pesca mediterranea, c’è urgenza di interventi immediati per scongiurare l’estinzione di un settore in cui la Puglia e dunque Manfredonia si identifica da sempre”.

GATTA avanza l’idea di ridurre l’iva sui prodotti alimentari “potrebbe dare – sostiene – una significativa boccata d’ossigeno alla ristorazione e, dunque, anche alle nostre marinerie. Salvando, così, migliaia di posti di lavoro e un indotto straordinario per l’economia della Puglia”.

MALEDETTAMENTE emblematica della situazione è la chiusura orsono cinque anni del mercato ittico di Manfredonia, un punto di riferimento per i pescatori non solo di Manfredonia, e per l’attività commerciale. Una grave defaillance che ha provocato lo sconquassamento di un settore con gravissime conseguenze sull’economia. La domanda che si continua ad avanzare e a rimanere invariabilmente senza risposta è: perché non si riattiva il mercato ittico? La risposta è nelle mani dell’Autorità portuale che a suo tempo emise un bando per l’affidamento del servizio al quale parteciparono due organizzazioni di settore. Senonché una di esse è stata colpita da interdizione antimafia. Perché – si domanda – non si assegna all’altra la gestione? Sarebbe un significativo segnale di ritorno alla normalità.

OLTRE al danno diretto ai pescatori penalizzati da un sistema commerciale privatistico dominato dai grossisti, si sta distruggendo una risorsa in grado di alimentare varie attività economicamente valide che potrebbero, se bene gestite, aprire sostanziali opportunità occupazionali.

Michele Apollonio