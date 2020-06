Michelangelo Basta “Torno in politica con Forza Italia e Giandiego”

, 26 giugno 2020. “Dopo cinque anni di riflessione, ho deciso di tornare in politica e di farlo con il partito a cui mi sento più vicino, Forza Italia, e al fianco di un amico che ritengo essere l’unico vero Politico in grado di rappresentare con onestà, passione e competenza la nostra Manfredonia: ovvero“. Lo dice in una nota il neo responsabile alla Comunicazione del circolo di Forza Italia di Manfredonia, avv.

“La stima nei suoi confronti e la condivisione non solo dei valori, ma anche della moderazione di Forza Italia -sempre lontana e distante dalle derive populiste- mi hanno spinto a tornare a fare politica e dare il mio contributo. In questo momento decisivo per il futuro del nostro territorio, sento di dover fare un appello a tutti gli amici di Manfredonia per il voto utile: Giandiego Gatta è l’unico candidato al Consiglio regionale che può non solo vincere, ma anche ricoprire un importante incarico in Regione. E dal suo successo dipenderà anche il successo della nostra Manfredonia, portata quasi alla bancarotta da chi l’ha governata per oltre 20 anni sperperando i soldi dei cittadini. E’ una grande occasione per tutti noi e ringrazio gli amici di Manfredonia per avermi nominato responsabile della Comunicazione del nostro circolo”.