Ritrovata Valentina, la giovane mamma scomparsa

Foggia, 26 giugno 2020. “E’ tornata a casa, sta bene, la giovane mamma scomparsa in circostanze allarmanti dalla provincia di Barletta – Andria – Trani il 24 giugno. Per lei il marito aveva lanciato un appello in diretta a # chilhavisto . Grazie agli spettatori che lo hanno condiviso”. Lo riporta la pagina di Chi l’ha visto?

La mattina del 24 giugno aveva accompagnato i bambini al bus per la colonia estiva, era rientrata per cambiarsi ed era uscita. Da allora non era più tornata a casa e non aveva più dato sue notizie. La famiglia aveva ricevuto una segnalazione attendibile da Foggia, dove sarebbe stata vista la mattina stessa.