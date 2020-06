, 26 giugno 2020. “Da Foggia al Salento abbiamo le idee chiare. Partiremo da quello che non ha funzionato, in questi anni, da: burocrazia, infrastrutture, sanità, agricoltura, attraverso una squadra nuova, volenterosa: poche promesse, tanti fatti. Il tutto per unache deve tornare a correre”. E’ quanto detto stamani dal leader della Lega,, nel corso dell’incontro con i giornalisti al ristorante “Florio in Fiera” a Foggia.

“La Puglia è stata utilizzata come merce di scambio dalla politica. Non vedo l’ora che arrivi settembre, perchè da fare c’è tanto. Espulsioni dei nostri iscritti? Le uniche espulsioni che mi interessano sono quelle degli immigrati clandestini. Perchè non c’è Fitto? Da domani in avanti cambia il mondo, avremo 3 mesi per girare insieme la Puglia per sostenere il nostro progetto”.

A cura di Giovanna Tambo – g.tambo@statoquotidiano.it

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI