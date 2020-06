Salvini “Tornerò al Papeete? Sì, non sono un fighetto di sinistra”

Roma, 26 giugno 2020. “Tornare al Papeete anche quest’anno? Se posso, visto che è un regalo che faccio a mio figlio, assolutamente siì. Se può dar fastidio a qualche radical chic abituato a Montecarlo o a qualche posto più infighettato,, la mia Toscana e la mia Romagna”.va all’attacco e nel corso di un’intervista ad Agorà su Rai Tre annuncia di star meditare a delle vacanze sulla falsa riga di quelle discusse della scorsa stagione.

Il leader della Lega attacca anche il ministro dell’istruzione Azzolina: “E’ surreale, un ministro che se non fosse un dramma sarebbe quasi divertente ma sulla scuola non si scherza. Noi siamo andati per 5 minuti a ricordare al ministro che dovrebbe occuparsi di scuola, e mi rifiuto che i nostri 5 minuti abbiano fatto saltare l’accordo. Mi auguro che il governo si renda conto che con i figli non si scherza. Azzolina è riuscita con un miracolo, far arrabbiare sindacati, dirigenti sindaci e famiglie. Se è in grado faccia ripartire la scuola, se non lo è faccia altro”. Fonte: sportface