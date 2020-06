San Menaio: gli imperdibili anni (seguito)

Allo spirare degli anni ’40, era un azzardo camminare per la maggior parte delle strade carrarecce e dei viottoli di campagna, la mancanza di acqua potabile era endemica, l’illuminazione un lusso per poche strade centrali, non c’erano fogne né bagni pubblici, se non alla Stazione Ferroviaria. Il telefono? Un oggetto da fantascienza. Ne disponevano solo i Della Bella a “Capotondo” e i Delli Muti a “Villa Nunzia”. All’hotel “Bellariva” fu attivato molto più tardi. (fonte, articolo integrale: fuoriporta)