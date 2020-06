(retegargano). Sul completamento dell’anello viario del Gargano,ha trasmesso una nota con il ducumento di sintesi redatto dai comuni,. Tavaglione chiede l’inserimento del progetto nella programmazione delle opere infrastrutturali strategiche regionali. “L’analisi svolta e la determinazione degli obiettivi in essa esposti evidenziano l’estrema importanza dell’opera infrastrutturale proposta, non solo sotto il profilo dello sviluppo economico e turistico dell’area garganica. Pertanto – aggiunge Tavaglione – nell’ottica di promuovere un processo territorialmente omogeneo per il rilancio dell’economia regionale, si chiede al presidente Emiliano di farsi portavoce della priorità e dell’importanza strategica della strada, e quindi richiedere lo sviluppo del progetto per il completamento della SS 693 e farlo inserire nella programmazione delle opere infrastrutturali strategiche regionali allo scopo di giungere al completamento dell’anello viario del Gargano attraverso il prolungamento della predetta arteria fino a Mattinata”. Fonte: retegargano