Un albero in ricordo di Pino Tulipani nei giardini del Consiglio regionale

In occasione di un’assemblea dell’Associazione “Disabili Attivi”, il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Mario Loizzo ha partecipato alla piantumazione di un albero in uno dei giardini della nuova sede consiliare di via Gentile a Bari. “Con un gesto simbolico, rendiamo omaggio – ha detto – ad un compagno di strada, che a causa dell’emergenza Covid non abbiamo neppure potuto salutare per l’ultima volta: ciao Pino, è stato davvero bello conoscere una persona come te, splendida persona e carissimo amico. Indimenticabile il suo sorriso, sempre rispettoso il suo modo di approcciarsi agli altri. Da lui abbiamo imparato tanto e per questo la sua memoria rimarrà nella mente e nel cuore di tutti quelli che gli hanno voluto bene”.