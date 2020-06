Zullo “Maxiconcorso Oss Riuniti è come un semaforo intermittente”

, 26 giugno 2020. “Un rituale che si ripete ormai sempre più prevedibile e stanco. Il presidente della Regione e assessore alla sanità che, piuttosto di mostrare a fine mandato una visione complessiva del comparto, raccontare ed esporre i risultati complessivi di un processo che avrebbe dovuto essere coordinato ed efficiente, sempre più disperato e alla ricerca di consensi si affanna invece a tagliare nastri in campagna elettorale”. Lo dice in una nota Ignazio Zullo, capigruppo Fratelli d’Italia alla Regione Puglia.

“Oggi toccherà al reparto di Nefrologia al Policlinico di Bari, domani al dipartimento di Chirurgia del Di Venere. Eventi positivi, per carità, ma che andrebbero inquadrati e inseriti in un sistema uniforme ed omogeneo, non affidati all’estemporaneità come sta accadendo per esempio al nuovo ospedale della Murgia, dove per mancanza di personale medico e paramedico ci si sta avviando alla chiusura dei reparti di Urologia e Chirurgia, e si stanno registrando ritardi sempre più allarmanti nell’ attivazione del servizio di mammografia”.

“Mentre – per continuare con gli esempi – i Pronto Soccorso di tutta la regione continuano ad essere in grave affanno. Il maxiconcorso per l’assunzione di Oss organizzato dal Policlinico Riuniti di Foggia è una sorta di semaforo intermittente, le graduatorie un ascensore in cui si sale e si scende ogni volta, senza una logica comprensibile. E le tanto sbandierate internalizzazioni e stabilizzazioni del personale precario sono contestate dagli stessi sindacati per le loro modalità piegate alla propaganda. Presidente, la sanità è una materia che riguarda ogni cittadino, che incide nella vita di ogni cittadino, senza distinzioni di sorta. La tratti allora con serietà, rispetto, responsabilità, pensando per una volta all’interesse della collettività e non a fotografi, telecamere, titoli di giornale e post sui social. Ne guadagnerebbe la credibilità della politica tutta, non soltanto sua”.