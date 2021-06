A Cerignola la prima coltivazione di canapa italiana autorizzata ad uso farmaceutico

Cerignola, 26/06/2021 – (pugliain) E’ stata avviata in Puglia la prima coltivazione di canapa italiana da destinare ad un’officina farmaceutica per estrarre CBD, principio attivo non psicotropo della cannabis oggi al centro di numerose ricerche cliniche. Un’operazione resa possibile dal fatto che il consorzio agricolo Bio Hemp Farming ha ricevuto dal ministero della Salute la prima autorizzazione italiana ad operare in questa direzione: le infiorescenze di varietà certificate di canapa industriale saranno inviate ad un’officina farmaceutica autorizzata da AIFA alla produzione di CBD come principio attivo farmaceutico (API).

“Finalmente in Italia c’è un’azienda autorizzata a trattare il fiore”, sottolinea il dottor Marcello Scarcella, agronomo e responsabile delle coltivazioni spiegando che: “Bio Hemp Farming ha investito in questo settore per garantire la massima sicurezza delle produzioni dal punto di vista microbiologico e anche dal punto di vista di qualità del prodotto”. In Italia la cannabis terapeutica è completamente prescrivibile dal 2013, ma la situazione è ancora complessa. (pugliain)