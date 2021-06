Droga e munizioni in casa: arrestato pusher 30enne a Margherita di Savoia

Margherita di Savoia (Bat), 26/06/2021 – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Trani a Margherita di Savoia, nel corso di specifico servizio finalizzato alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, mediante l’esecuzione di appositi servizi di osservazione, hanno arrestato V.G. classe 91, del luogo, già censurato per analoghi reati.

L’uomo è stato trovato in possesso a seguito di perquisizione personale e domiciliare di 10 grammi di cocaina, 150 grammi di marijuana, diverse cartucce calibro 12, 500 euro in contanti e due telefoni cellulari utilizzati per la fiorente attività di spaccio.

L’arrestato, dopo gli adempimenti di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in ottemperanza a quanto disposto dalla Procura della Repubblica di Foggia. A renderlo noto è l’Arma con un comunicato.