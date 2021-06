Due tennisti 12enni pugliesi bloccati a Cipro “Senza vaccino non si parte”

Bari, 26/06/2021 – (norbaonline) Due giovanissimi tennisti leccesi sono bloccati da ieri a Cipro, dove hanno partecipato a un torneo europeo. Entrambi dodicenni, avrebbero dovuto prendere un volo per Budapest, tappa intermedia del loro viaggio di ritorno verso la Puglia. Invece le autorita’ cipriote hanno negato loro l’imbarco: “senza vaccino o l’invitation Uefa non si parte per l’Ungheria” (paese che ospita gli europei di calcio, ndr). I due tennisti e il loro accompagnatore hanno tentato di imbarcarsi su un volo diretto a Vienna, ma anche in questo caso il “no” degli operatori aeroportuali e’ stato perentorio. Adesso i tre sono bloccati a Larnaca. (norbaonline)