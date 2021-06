Europei: Mancini ci crede, ‘Wembley merita grande Italia’

(ANSA). Ecco l’Europeo che Roberto Mancini aspettava. Dopo tre partite da assoluta protagonista, e con la corona di reginetta del bel gioco nella prima fase attribuita da molti osservatolri, l’Italia contro l’Austria comincia il torneo del dentro o fuori.

E lo fa nello stadio mito del calcio. “La maggiorparte dei calciatori non ha la fortuna di giocare su quest’erba, e chi lo fa deve onorare uno stadio fantastico con una grande prestazione. L’Italia lo farà”, dice il ct che sul prato londinese pianse nel ’92, per la sconfitta della sua Samp contro il Barcellona nella finale di Coppa Campioni.

Ma come direbbe il gemello del gol, Gianluca Vialli, ora al suo fianco come capodelegazione, quando il gioco si fa duro…E Mancini cambia volto: dalla fiducia e voglia di divertirsi delle prime tre partite, passa allo sguardo più fermo. “Mi sono divertito molto, e voglio divertirmi ancora da ct: ma ora cominciano le partite da dentro o fuori, dove non puoi sbagliare nulla. E dico che la prima a eliminazione diretta e’ anche piu’ difficile, se passiamo questo impatto poi sara’piu’ facile…”. (ANSA)