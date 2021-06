Foggia, ragazzino di 11 anni aggredito da suoi coetanei

Foggia, 26/06/2021 – “È successo ieri pomeriggio nei giardini di piazza Medjugorie dove un ragazzino di 11 anni che era in compagnia di alcuni suoi amichetti è stato avvicinato da un gruppetto di suoi coetanei ed è stato malmenato e colpito con un calcio al naso. Quando l’11enne ha cominciato a perdere sangue, i teppistelli si sono dati alla fuga.

Il ragazzino è stato soccorso da alcuni adulti presenti e accompagnato a casa. L’appello va ai genitori degli aggressori: siete i responsabili del destino dei vostri figli. Oggi hanno aggredito in 5 un loro coetaneo, domani cosa potrebbero combinare se oggi non li controllate? Seguite i vostri figli e indicategli la strada giusta da seguire perché un giorno, quando saranno adulti, potreste pentirvi di non aver seguito il consiglio di questo post!”