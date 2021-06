Foggia, Zeman mister per la quarta volta (FOTO)

Statoquotidiano.it. Dopo l’annuncio via social da parte di Nicola Canonico è arrivata la conferenza stampa ufficiale delle 18,00: l’allenatore Zeman è tornato a Foggia per la quarta volta. Il sogno di tanti tifosi si è avverato, questa volta c’è la firma, il “boemo” sarà nuovamente mister per la stagione 2021/2022.

Nelle parole del mister traspare una grande voglia di tornare al calcio vero, quello che fa divertire, com’era prima della pandemia: “Ho vissuto questi due anni male, non può esserci calcio senza pubblico”. Ai più critici sul fattore età risponde deciso: “Mi sento migliorato rispetto a quando ero giovane”. Inoltre Zeman ha ricordato con stima e affetto il compianto presidente Don Pasquale Casillo: “Per me è stato il presidente più importante, dava energia alla squadra e a me per poter fare meglio”. Ora ci sono tutti i presupposti da parte del Calcio Foggia 1920 per dare ai tifosi grandi soddisfazioni.

