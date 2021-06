Incidente in moto a Bangkok, morto 28enne pugliese

Bari, 26/06/2021 – (norbaonline) Un ragazzo pugliese è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Bangkok. Si tratta di Gianvito Zizzi, 28 anni, di Martina Franca, lavorava in un ristorante italiano.

Le esequie saranno celebrate al rimpatrio in Italia da Bangkok, probabilmente lunedì prossimo.

Gianvito si era trasferito giovanissimo all’estero per seguire il sogno di occuparsi di ristorazione come suo fratello Domenico. Avevano lavorato insieme prima di prendere ognuno la propria strada. Gianvito in Thailandia mentre Domenico, più grande di lui di tre anni, aveva scelto il Giappone Tokyo. (norbaonline)