Manfredonia. Dove c’era la chiesa di San Marco oggi c’è un ristorante

Manfredonia, 26/06/2021 – Sapete dove si trova la chiesa di San Marco a Manfredonia? Ammettetelo, anche voi siete un po’ spiazzati e ci state pensando e ripensando perché proprio non lo ricordate. Tranquilli, potete confessarlo di non saperlo, perché in effetti oggi non c’è più (o quasi).