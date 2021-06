Monopattini elettrici, Ministero: “Possibile obbligo di assicurazione”

Foggia, 26/06/2021 – Il Ministero delle infrastrutture convoca i costruttori di monopattini elettrici per fare il punto sulla sicurezza e stabilire delle regole. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, guidato da Enrico Giovannini, si legge in una nota, ha convocato le aziende produttrici dei monopattini a luglio, in una conferenza, per parlare delle linee guide che il governo ha intenzione di dettare sulla sicurezza dei monopattini elettrici e dei pedoni che vi transitano vicino.

L’obbiettivo è quello di creare una chiara e precisa regolamentazione di questi mezzi di trasporto, sempre più presenti nelle nostre strade, ma anche sulle pagine dei quotidiani nazionali e locali, a causa dei vari incidenti e dei disagi derivati da una guida, sempre più spesso, spericolata. Una delle strade che il ministero ha deciso di percorrere è quella di una comune autoregolamentazione delle case produttrici di monopattini.

Anche le due camere del Parlamento della Repubblica si sono mosse con due disegni di legge, il più rivoluzionario quello presentato in Senato, che introdurebbe l’obbligo di un’assicurazione, l’utilizzo del casco, bretelle retroriflettenti o giubbotto catarifrangente e un’età minima di 14 anni con relativa patente AM, quella che rende possibile la guida di ciclomotori. I comuni italiani, invitati insieme all’Osservatorio nazionale sharing mobility alla riunione di luglio col ministero, si sarebbero già preventivamente tutelati con alcune ordinanze sulla guida dei monopattini elettrici: un esempio è Genova, che ha posto un limite di velocità di 20 km/h sulla rete stradale urbana, ridotto a 6 km/h nelle zone a traffico limitato, e l’utilizzo obbligatorio del casco anche per i maggiorenni.