Sparatoria nel Foggiano, feriti due uomini alla gamba e all’addome

(foggiatoday)esplosi al quartiere ‘. Il fatto è successo ieri sera, intorno alle 21.30. L’agguato è avvenuto in strada, dove sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco all’indirizzo di due soggetti, il primo ferito ad una gamba l’altro ad una gamba e all’addome. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso per le cure del caso.

Più gravi le condizioni del secondo ferito (non è stata ancora indicata una prognosi dai medici), ma nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuarne contesto e movente. Al vaglio dei militari, la presenza di telecamere utili in zona. (foggiatoday)