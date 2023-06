Emancipazione mancata nel 2023

Quando una donna cerca di emanciparsi nel 2023… se a 35 anni non sei sposata e con figli, che cosa fai? Qual è la tua occupazione se non quella della moglie e della mamma?

C’è chi rifugge dall’idea di crearsi una professione e una vita autonoma, creandosi una famiglia e così una ‘professione’, quella della casalinga.

C’è chi cerca di scappare dalla propria famiglia, per scappare da quella sensazione di sentirsi in gabbia e poi c’è chi da una gabbia passa all’altra.

Che cos’è la libertà? È davvero solo poter fare quello che si vuole, come e quando si vuole? La libertà di acquistare decidere e poi scappare, dalla realtà.

Sembra che una donna sola non possa andare da nessuna parte; blocchi, salite, vicoli ciechi e burroni, lupi e cacciatori.

Tutto richiede denaro, tranne la libertà di esprimersi, quella è gratuita, per fortuna.

La gran maggior parte dei laureati in Italia si ritrova senza un lavoro, spesso costretta a vivere ancora con la propria famiglia di origine o ad incastrarsi in matrimoni di convenienza, per cercare di sentirsi liberi, apparentemente.

Questa fetta di laureati spesso ha passato alla tesi con 110, magari anche con lode, ma in Italia che differenza fa? Nessuna, non esiste la meritocrazia.

Specialmente il mondo dell’arte, è ormai in mano ad associazioni a scopo di lucro, che fanno tutto e solo per i soldi, nessuno fa niente per niente e sono pochi quegli ambienti culturali ancora non contaminati, dal Dio denaro, sono rari! Ma ci sono! Credetemi, ancora esistono!

E ancora una volta ci si chiede che cosa è libertà?

Credo che la vera verità stia nel dire ciò che si pensa, senza paura, delle conseguenze o di quello che la gente penserà. Senza paura di essere discriminati, messi a tacereo messi nei guai.

Chi ha avuto esperienze di studio all’estero, può confermare che un sistema che premia e valorizza chi ha merito e ha sudato per i suoi sforzi è sicuramente più efficace, nell’avere degli studenti che eccellono negli studi e poi di seguito nelle loro professioni.

Ma, onestamente, essere artista, ad oggi nel 2023, non credo possa identificarsi come una vera e propria professione. A meno che si voglia rendere la nostra Arte e creatività, merce e prodotto di questo sistema capitalista e diventare degli operai, non più artigiani. Che poi diciamoci la verità, l’artista non è neppure un artigiano.

Ormai per via delle contaminazioni artistiche, non c’è neanche più una vera distinzione nelle arti, grazie alla Art performance; anche il cinema, il teatro, la danza e la musica, fanno tutte parte della stessa rete delle arti.

Un prodotto è considerato merce quando vendile e fruibile, ma se l’artista stesso decidesse di non metterlo sul mercato? Questa secondo me è ARTE. Una vera e propria provocazione!

Che cos’è l’arte al giorno d’oggi, qualcosa che è vendibile? O qualcosa che è inafferrabile?

Come una performance fatta da un’artista, della quale non rimane nessun residuo, nessuna foto, nessun video, nessuna traccia. Se non l’emozioni e la catarsi che si è creata in quel momento e l’emozioni che sono state create e vissute in quel unico momento ed istante.

Ma giustamente ci si chiede e ci si impone di dire che anche un VERO artista dovrebbe avere la possibilità di sopravvivere in questo mondo, ma senza dover vendere sé stesso e la sua dignità. Piegandosi a un sistema nel quale può “esistere” ed essere messo in mostra solo pagando. Questa è la realtà del giorno d’oggi del mondo dell’arte contemporanea.

Per fortuna la rete ci permette di esprimerci senza dover pagare nessuno e questi sono i canali che prediligo, perché ricordo a tutti, che ognuno di noi ha diritto di esprimersi e fare conoscere le proprie opinioni al pubblico…ma fino a che tutti pagheranno, tutti si piegheranno a questo nuovo sistema di business, di fruizione e consumo del capitalismo avanzato come direbbe Walter Benjamin. Tutto il sistema dell’arte contemporanea in Italia, diventerà scambio di denaro e merce. E l’arte per l’arte dov’è? Dove sta finendo la vera idea di Artista che crea per necessità dell’animo e per desiderio!?!

Ormai tutti voglio i loro “15 minuti di celebrità” di cui parlava Warhol e sono disposti a tutto pur di averli! E i famosi ‘soldi facili’, ecco perché ormai tutte le giovani ragazze e donne diventano Escort o aprono un account su OnlyFans.

Giustifichiamoci; dicendoci che per sopravvivere, ormai al giorno d’oggi bisogna anche perdere la propria dignità!

Invece no! La dignità è l’unica cosa pura che ci rimane e non si può vendere, non ha prezzo!

A cura di Anabel Ciliberti, Giugno 2023