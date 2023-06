Foggia. Giorgione: “Potenziare i pronto soccorso, stabilizzare i precari”

“Rinforzare gli organici dei Pronto Soccorso di tutta la Capitanata e, in particolare quello di Cerignola, è una priorità non più differibile”. Lo dichiara Gino Giorgione, Segretario Generale UIL FPL FOGGIA dando vita ad una riflessione generale sulle criticità delle strutture di pronto soccorso.

“Implementare le piante organiche significherebbe sia eliminare i turni massacranti dei medici e del personale sanitario in servizio, sia ridurre i tempi di attesa. Penso non soltanto ai medici ma anche a tutto il personale sanitario. Come non si può sottacere la carenza di anestesisti che, già stremati da turni massacranti, devono coprire anche altri presidi.

Non è possibile sopportare dei carichi clinici così alti senza il rischio di commettere errori.

Inoltre, i pazienti dializzati di San Nicandro devono poter fruire delle opportune terapie senza dover compiere spostamenti spossanti e pieni di disagi a San Severo in particolar modo in estate”, spiega il Segretario Generale Territoriale UIL FPL FOGGIA che prosegue nella sua disamina: “Il fabbisogno deliberato dall’Asl prevede 20 farmacisti , ma in servizio sono molti meno. Nonostante ci siano graduatorie regionali di farmacisti disponibili e domande di mobilità, ormai da diversi mesi , l’ufficio concorsi ritarda il reclutamento e ciò sta creando gravi disagi anche e soprattutto per l’arrivo del periodo estivo.

Inoltre, nel SpDc di foggia ci sono all’incirca 30 psichiatri per 15 pazienti; su tutto il territorio di Capitanata si arriva a stento a quota 20 per assistere un bacino di 622.000 abitanti. Dulcis in fundo il mancato riconoscimento del premio Covid sul quale ci siamo già spesi e torneremo a breve a farci sentire per il personale di Sanitaservice ASL FG ”,

“Su questi aspetti che riteniamo di fondamentale importanza noi abbiamo intenzione di continuare a incalzare tanto i vertici ASL, quanto la Regione Puglia e Sanitaservice. Così come ci attendiamo risposte puntuali sul tema della stabilizzazione dei precari. Se vogliamo davvero investire sulla sanità e dare vita a una svolta di civiltà, queste pesanti criticità vanno risolte”, conclude Giorgione.