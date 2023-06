Foggia, USB: presidio davanti la sede della Direzione Generale ASLFG

FOGGIA – “Da oltre un anno la Giunta regionale e il Dipartimento Salute hanno bloccato le assunzioni nelle Sanitaservice (società in house delle varie Direzioni Generali pugliesi) causando non pochi danni non solo ai Lavoratori che erano stati già chiamati dalla società in house per la firma del contratto a tempo indeterminato (poi non sottoscritto per il blocco imposto) ma, anche e soprattutto, ai servizi che Sanitaservice eroga per conto della ASLFG che, data la carenza di personale, non sono svolti in modo ottimale.

In prima istanza ci fu assicurato (da Assessore e Dipartimento) che almeno le assunzioni per

turn over potevano essere fatte in quanto erano ad invarianza di spesa e bastava che le società e le Direzioni Generali comunicassero i dati al Dipartimento.

In seguito non è stato possibile nemmeno questo e oggi si arriva ad attendere l’approvazione della Giunta Regionale per ogni tipo di assunzione. Abbiamo certezza che sia Sanitaservice che la Direzione Generale della ASLFG hanno adempiuto a tutto quanto previsto dalla delibera di Giunta inviando, al Dipartimento Salute, sia il Business Plan, che il contratto di servizio e a distanza di oltre un mese non è dato sapere se il tutto sia stato approvato o meno dal Dipartimento e dalla Giunta regionale.

Nel frattempo i servizi, data la carenza di personale, stanno peggiorando in qualità, i Lavoratori rimasti si stanno sobbarcando di carichi di lavoro eccessivi, congelando ferie e permessi che vengono concessi solo se un Lavoratore protesta e rivendica i propri diritti.

D’altronde basta vedere quello che sta succedendo nei presidi ospedalieri e nelle strutture sanitare del territorio per rendersi conto del danno creato, senza parlare delle postazioni CUP chiuse per carenza di personale.

Per tutto quanto sopra la USB ed i Lavoratori interessati effettueranno quanto in oggetto a partire dalle ore 08 sino alle 18 del 26 giugno e a seguire, con le stesse modalità nei restanti giorni.

Il presidio si terrà in prossimità dell’entrata di via Protano senza intralciare traffico e

passaggio dei Cittadini. Tanto si doveva”. Lo riporta l’esecutivo USB Foggia

Mangia Santo.