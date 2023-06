Italia Loves Romagna, la gaffe di Elodie diventa un meme

BARI – Oltre 3milioni e mezzo di spettatori davanti alla tv per Italia Loves Romagna, il concerto benefico andato in scena a Campovolo sabato 24 giugno e trasmesso in diretta su Rai 1. Tanti i cantanti saliti sul palco per aiutare la popolazione colpita dall’alluvione che si è abbattuta sull’Emilia-Romagna lo scorso maggio. Tra questi anche Elodie, protagonista di un momento di imbarazzo a fine serata.

LA GAFFE DI ELODIE DIVENTA UN MEME

non c’è una cosa di questo video che non mi faccia ridere #ItaliaLovesRomagna pic.twitter.com/GTI8OJgnwm — 🐝 (@emma_sticazzi) June 24, 2023

Elodie è salita sul palco con Gianni Morandi e Fiorella Mannoia per cantare insieme ‘Vita’ di Lucio Dalla. Una splendida performance in omaggio al cantautore emiliano che, tuttavia, non termina come da copione.

Morandi, infatti, improvvisa sul palco il suo iconico brano ‘C’era un ragazzo’, coinvolgendo Mannoia ed Elodie. Quest’ultima appare visibilmente a disagio, come se non conoscesse le parole del brano. Così, quando la canzone inizia, la cantante sceglie di ballare, facendo scena muta. Il video ha fatto il giro del web e lo sguardo spaventato di Elodie è diventato un meme. Lo riporta l’agenzia DIRE. www.dire.it