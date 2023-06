Manfredonia. La storia di Giusto e Lucia: 62 anni insieme

MANFREDONIA (FOGGIA) – Lui è Giusto. Ha 19 anni. Vive a Manfredonia, in Puglia. È un ragazzo sveglio, determinato. È il 1960. Cammina per strada, vede una ragazza. Le gambe tremano, si scorda tutto, anche dove stava andando. È troppo bella. Giusto setaccia i bar, i negozi, tutto pur di rivederla. La incontra alle feste, si intrufola nelle foto di gruppo per essere immortalato al suo fianco. Sfreccia davanti a casa sua in motorino, le scatta una foto rubata vicino alla porta. Un po’ alla volta trova il coraggio di avvicinarsi. Lucia è una ragazza intelligente e riservata.

Chiacchierano molto, passeggiano. Giusto nota strani sguardi, il paese mormora. I genitori si mettono in mezzo. Non è quella giusta, non devi più vederla.

Fonte: storie degli altri

Giusto aspetta che scenda la notte. Sgattaiola sotto la finestra di Lucia, e lancia dei sassolini. Lei si affaccia, Giusto si inginocchia. Non mi importa di quel che dicono gli altri, io ti amo, niente e nessuno mi terrà lontano da te. Scappano sul motorino. Si sposano di nascosto. Una cerimonia semplice, loro due soli. Giusto è l’uomo più felice del mondo. Lucia è preoccupata, come faranno senza un aiuto? Giusto la stringe tra le braccia. Tu e io insieme possiamo superare ogni ostacolo.

Volano in Canada, lavorano, poi tornano in Italia, nel loro paesino.

Giusto cammina a testa alta, mano nella mano con la sua sposa e i loro figli. Affrontano difficoltà e malattie. Quando il tempo si fa sentire, diventano l’uno il bastone dell’altra. Crescono una famiglia unita. Insegnano ai nipoti che solo dalla libertà nasce la vita. Seguite il vostro cuore, e non sbaglierete. È il 2023. Giusto e Lucia festeggiano 62 anni di matrimonio. La nipote Pia chiama fotografi e truccatrici per scattare quelle foto di nozze che non hanno mai avuto. Giusto si fa mettere dei brillantini sulle folte sopracciglia. Che importa di quel che pensano gli altri. Prende la sua Lucia tra le braccia, e la bacia.

Lo riporta la pagina Facebook Storie degli Altri.