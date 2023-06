Manfredonia – Controlli stamani del Nucleo di Polizia Edilizia della Polizia municipale di Manfredonia, alla presenza di referenti dell’Ufficio tecnico del Comune sipontino, sul podere n.20 di Viale dei Pini a Siponto, che risulterebbe oggi di proprietà dell’ex ONC (Opera Nazionale Combattenti) – ente assistenziale fondato durante la I guerra mondiale, sciolto nel 1977 – e per il quale l’attuale sindaco Gianni Rotice ha fatto richiesta di legittimazione degli usi civici, con procedura che, in caso di conclusione positiva, consentirebbe l’acquisizione dello stesso bene.

Le verifiche odierne del Nucleo di Polizia edilizia della Polizia municipale sono state effettuate per riscontrare se ci sono degli abusi edili, per verificare chi li ha commessi, se sono stati censiti o meno.

Attesa per le risultanze dell’ufficio tecnico del Comune di Manfredonia.

“Per il podere n.20 di Viale dei Pini, il sottoscritto ha fatto richiesta di una legittimazione degli usi civici (nel 2018 attraverso un Bando Pubblico della Regione Puglia, per 35 poderi complessivi, rispetto al quale sono giunte 65 istanze) e non un condono edilizio”.

“In tale situazione amministrativo-giuridica, ed essendoci un iter istruttorio ancora in corso da 5 anni, non sono un soggetto riconosciuto ai fini della legge 380/2001, tale per cui non è possibile richiedere titoli urbanistici”.

“Oltretutto, né io, né mio padre, abbiamo mai commesso abusi e\o ricevuto notifiche di diffide“.

Così si era espresso sulla vicenda – in una nota stampa di qualche giorno fa – il sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it