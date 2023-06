Pagine d’Autore, al via la V edizione a San Marco in Lamis: date, nomi

Cinque appuntamenti con autori di rilevanza nazionale, in programma nei giorni 5, 6, 7, 8 e 27 luglio (ore 20:00) presso il Chiostro del Convento di San Matteo a San Marco in Lamis.

Di scena, rispettivamente: Gabriella Genisi, L’angelo di Castelforte (Rizzoli, 2023); Fabio Genovesi, Oro puro (Mondadori, 2023); Rosario Pellecchia, Ora che ho incontrato te (Feltrinelli,2023); Marco Marsullo, Tutte le volte che mi sono innamorato (Feltrinelli, 2022); Enrico Galiano, Geografia di un dolore perfetto (Garzanti, 2023).

La Rassegna, che gode dei patrocini dell’Ente Parco Nazionale del Gargano e del Comune di San Marco in Lamis, è nata con l’intento di diffondere e promuovere la lettura nel territorio e rientra nelle finalità di Città che Legge, riconoscimento assegnato dal “Centro per il libro e la lettura”. È ideata e diretta da Carla Bonfitto, insegnante e animatrice culturale (blog “Pagine d’Autore”), ambasciatrice della lettura e referente di Città che Legge del comune garganico.

Da sempre partner della Rassegna la Libreria Ubik di Foggia e l’Associazione Leggo QuINDI

Sono. Nel corso delle ultime edizioni la collaborazione si è arricchita con la Biblioteca Francescana Provinciale del Santuario di San Matteo Apostolo di San Marco in Lamis e la Biblioteca di Foggia “La Magna Capitana” .

A conversare con gli autori ci sarà Carla Bonfitto, che guiderà tutti gli incontri insieme a ospiti di grande spessore culturale quali Salvatore D’Alessio (libraio e Direttore Artistico di LQS), Maria Musci (Bibliotecaria presso la Biblioteca di Foggia “La Magna Capitana”) e Giuditta Casale (blogger letteraria).

La Rassegna avrà un epilogo d’eccezione il 27 luglio con Enrico Galiano. Insegnante in una

scuola di periferia, Galiano ha creato la webserie Cose da prof, che ha superato i venti milioni di visualizzazioni su Facebook. Ha dato il via al movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che imbrattano le città di poesie. Nel 2020 il «Sole 24 Ore» lo ha inserito nella lista dei dieci insegnanti più influenti sul web.

Farà da cornice all’evento il suggestivo Chiostro del Convento di San Matteo Apostolo fondato dai Benedettini fra il IX e X secolo e che vanta al suo interno l’antica e preziosa biblioteca, importante polo culturale oggi diretto da Stefano De Luca ofm. Sostengono la Rassegna beatitudo musiclab, Il Giardino dell’Eden, Tua Assicurazioni Agenzia Generale di San Marco in Lamis e Naz & Co. di Nazario Monaco, orafo di San Marco in Lamis che unisce il sapere alla conoscenza diretta delle più innovative lavorazioni orafe e che omaggerà gli autori con la sua creazione appositamente realizzata per la Rassegna. Anche questa edizione vedrà impegnati i Giovani Lettori dell’I.I.S.S. “Pietro Giannone”, già protagonisti in vari progetti letterari curati da Carla Bonfitto.

Nel corso degli incontri le incursioni Note a piè di pagina con Angelo Gualano (pianoforte) e

Maria Rita La Riccia (voce) e Parole ad alta voce con Andrea Monaco, Teresa Nardella e gli Studenti dell’I.I.S.S. Pietro Giannone di San Marco in Lamis.

L’ingresso è libero.

In caso di pioggia gli incontri si terranno all’interno del Convento.

Dettagli, informazioni e curiosità sul sito www.paginedautore.it e sui vari canali social.

Gallery