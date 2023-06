“Presto sarà regolare la fornitura dell’acqua in tutte le abitazioni di Foggia”

Foggia – Vertice questa mattina a Palazzo di Città del commissario, prefetto Cardellicchio con il management di AQP giunto da Bari.

Erano presenti la direttrice generale Francesca Portincasa, il direttore industriale, ing. Antonio De Leo, oltre all’ing. Marco D’Innella, manager STO Foggia-Avellino e l’ing. Biagio Del Priore che stanno coordinando i lavori sulla rete idrica, per verificare la situazione relativa al ripristino della normale fornitura di acqua in tutte le abitazioni cittadine.

La riunione è servita a fare il punto sui lavori in corso e soprattutto sui futuri interventi da realizzare per assicurare a tutta la città di Foggia un grado di sicurezza più elevato del sistema di approvvigionamento idrico.

In questo senso Acquedotto Pugliese ha assicurato il massimo impegno con interventi mirati sulla rete nel breve periodo per far sì che una situazione del genere, di una gravità inaudita e che non ha di fatto precedenti nei trent’anni trascorsi, non si ripeta più. Una situazione emergenziale, è stato ribadito dai tecnici, che è stata causata da comportamenti colposi su cui è in corso una indagine della magistratura.

Al momento la fornitura è garantita in tutte le zone della città con una pressione inferiore con conseguenti disservizi che riguardano gli appartamenti situati ai piani più alti dei palazzi non forniti del sistema di autoclave.

Si è convenuto inoltre che le autobotti presenti in città rimarranno a disposizione dell’utenza per tutto il tempo necessario e fino al totale ritorno alla normalità. Acquedotto ha anche rinnovato l’invito a contattare il numero verde 800.795.795 per segnalare eventuali situazioni particolari.

Il prefetto Cardellichio nel ringraziare i vertici di AQP per la disponibilità e la professionalità dimostrata ha rimarcato che: i due casi, il secondo conseguenza del primo, sono occorsi nella notte di due domeniche consecutive ed hanno fatto registrare l’immediata e coordinata azione di tutti gli attori, evitando le conseguenze più gravi di guasti che restano un “disastro” di proporzioni essenzialmente eccezionali.

Detto questo, è buona norma procedere al debriefing degli eventi e trarre insegnamenti e progettualità per il futuro. Già dalla sola riunione di oggi mi sento rassicurato dall’aver constatato la messa in funzione di due by pass alternativi tra loro, che resteranno ad uso permanente della città e che garantiranno per sempre la loro funzione d’emergenza assicurando la progressiva messa in sicurezza dell’approvvigionamento idrico, ed aver ricevuto assicurazioni circa gli interventi che, già allo studio, saranno a breve resi noti da AQP, a cui va il mio personale apprezzamento”.