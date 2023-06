Serie B, ammissione Lecco più vicina. Sfumano speranze del Foggia

FOGGIA – Il club di Paolo Di Nunno, che ha conquistato la Serie B al termine di una stagione esaltante nel tardo pomeriggio di domenica 18 giugno, ha presentato la sua domanda di iscrizione nei tempi leciti con tutti i documenti in regola tranne uno: mancava la firma del Prefetto di Padova sullo stadio. Il Rigamonti-Celli, l’impianto di casa, non rispetta gli standard richiesti dalla Lega Serie B (per posti a sedere, impianto di illuminazione, tornelli e politiche legate alla viabilità).

Il Lecco ne era perfettamente consapevole, tanto da avviare, man mano che i playoff andavano avanti, diversi colloqui con gli stadi delle città più vicine.

Padova, che si trova a circa 230 chilometri, a tutela dei tifosi non poteva essere la prima scelta, ma vista la disponibilità data dal Comune ha prevalso sulle altre. Il presidente della Lega B Mauro Balata ha detto che in queste circostanze “si sarebbe dovuta valutare una proroga”.

Istanza che il Lecco aveva presentato ancora prima della finale contro il Foggia, alla Commissione criteri infrastrutturali della Figc, senza peraltro avere risposta.

Insomma, che la meritocrazia di un risultato sportivo possa essere cancellata da un cavillo burocratico non piace a nessuno. E la cosa avrà un peso. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.